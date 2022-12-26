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    Бастрыкин поручил проверить застройку завода «Ригель» в Петербурге

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию градозащитников о готовящейся застройке жильем территории завода «Ригель» в Петроградском районе Петербурга. Об этом 26 декабря сообщается в телеграм-канале ведомства.

    «В социальных сетях сообщается об обращении градозащитников Санкт-Петербурга к руководству СК России с просьбой помочь им сохранить исторические корпуса завода «Тюдор» (аккумуляторный завод «Ригель»). По словам граждан, застройщик, возможно, планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38 в новогодние праздники и на месте предприятия построить жилой дом», — говорится в сообщении СК.

    И. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой поручено организовать проверку и доложить о ее результатах.

    Ранее в этот день в телеграм-канале «Градозащитный пресс-центр» появилась информация об обращении к Бастрыкину из-за планов по застройке территории «Ригеля». По данным активистов, якобы планы начать снос во время праздников не будут осуществлены из-за наложенного судом временного запрета.

    «Фонтанка» писала о полусотне исторических зданий в Петербурге, которыми Следственный комитет заинтересовался в рамках расследования уголовного дела. Завод «Ригель» фигурирует в этом списке.

    В мае 2022 года завод подтвердил планы по частичной застройке территории.

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