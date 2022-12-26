Российский депутат разбился в Индии, отмечая свой юбилей. Мужчина выпал из окна отеля

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов трагически погиб во время празднования своего 65-летия. Об этом сообщает канал NDTV. Информацию также подтвердил 26 декабря Вячеслав Картухин, заместитель председателя Владимирского ЗакСобрания.



«В результате трагических обстоятельств из жизни ушёл наш коллега, успешный предприниматель, меценат Павел Генрихович Антов. От лица депутатов фракции «Единая Россия» выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Картухин в своем телеграм-канале.



По информации индийского телеканала, тело Антова нашли в субботу под окнами одного из отелей в Райагаде. Погибший прилетел на отдых с тремя россиянами, чтобы отметить юбилей. Накануне трагедии одного из его гостей нашли в номере без сознания среди пустых бутылок. Во время госпитализации он скончался.

