Экспорт вина из Европы в Россию вырос более чем на 40 %

Евросоюз увеличил объем поставок вина в Россию на 43 % в августе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот период в Россию ввезли около 1 млн гл вина. Об этом 26 декабря сообщает РБК со ссылкой на главное управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.



Лидеры по приросту — Австрия и Болгария. Они нарастили экспорт в 6 и 5 раз соответственно. Также в топ стран по увеличению экспорта вина вошли Эстония (133 %), Финляндия (132 %), Франция (89,5 %), Германия (78 %), Италия (58 %) и Латвия (37,4 %).