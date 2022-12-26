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    Экспорт вина из Европы в Россию вырос более чем на 40 %

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    Евросоюз увеличил объем поставок вина в Россию на 43 % в августе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот период в Россию ввезли около 1 млн гл вина. Об этом 26 декабря сообщает РБК со ссылкой на главное управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

    Лидеры по приросту — Австрия и Болгария. Они нарастили экспорт в 6 и 5 раз соответственно. Также в топ стран по увеличению экспорта вина вошли Эстония (133 %), Финляндия (132 %), Франция (89,5 %), Германия (78 %), Италия (58 %) и Латвия (37,4 %).

    Эксперты объясняют шестикратное увеличение экспорта вина из Австрии в Россию тем, что эта страна — одна из немногих в ЕС, с которой не прервалось финансовое сообщение. Рост поставок из Латвии, Литвы и Эстонии, которые не относятся к винодельческим странам, — тем, что там сконцентрирована значительная часть логистических центров.

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