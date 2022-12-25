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    На эстакаде под Петербургом сгорел «Шевроле». Когда потушили пламя, в пассажирском кресле увидели мертвеца

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    Полиция и Следственный комитет устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине.

    Как передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 декабря, сообщение о горящей машине в районе деревни Выскатке (Сланцевский район) поступило в чрезвычайные службы накануне около одиннадцати часов вечера. На эстакаде нашли сгоревший «Шевроле Ланос». А в нем на правом пассажирском сиденье — обгоревшее тело мужчины.

    На месте, по предварительной информации, обнаружены фрагменты металлического баллона и стеклянная колба. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

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