На эстакаде под Петербургом сгорел «Шевроле». Когда потушили пламя, в пассажирском кресле увидели мертвеца

Полиция и Следственный комитет устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине.



Как передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 25 декабря, сообщение о горящей машине в районе деревни Выскатке (Сланцевский район) поступило в чрезвычайные службы накануне около одиннадцати часов вечера. На эстакаде нашли сгоревший «Шевроле Ланос». А в нем на правом пассажирском сиденье — обгоревшее тело мужчины.



На месте, по предварительной информации, обнаружены фрагменты металлического баллона и стеклянная колба. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

