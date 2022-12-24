Очень хотел в Петербург. В аэропорт Махачкалы пробрался «заяц», точнее баран

В международный аэропорт Махачкалы 24 декабря проник баран. Животное пробралось к стойкам регистрации. Его эффектный выход запечатлели на видео очевидцы.
Для прохода к стойкам регистрации баран воспользовался багажной лентой. Как пишут в соцсетях, животное направилось к стойкам, где регистрировались на рейс Махачкала — Петербург.
По предварительной информации, несколько баранов забрели на парковку аэропорта, сотрудники предприняли попытки выгнать животных, но одно парнокопытное убежало в противоположную сторону и попало в аэропорт.
Сотрудники аэропорта догнали барана и выставили его за территорию воздушного хаба.