    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, зап

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.68eur73.04

    Очень хотел в Петербург. В аэропорт Махачкалы пробрался «заяц», точнее баран

    2041
    6 комментариев

    В международный аэропорт Махачкалы 24 декабря проник баран. Животное пробралось к стойкам регистрации. Его эффектный выход запечатлели на видео очевидцы.

    Для прохода к стойкам регистрации баран воспользовался багажной лентой. Как пишут в соцсетях, животное направилось к стойкам, где регистрировались на рейс Махачкала — Петербург.

    По предварительной информации, несколько баранов забрели на парковку аэропорта, сотрудники предприняли попытки выгнать животных, но одно парнокопытное убежало в противоположную сторону и попало в аэропорт.

    Сотрудники аэропорта догнали барана и выставили его за территорию воздушного хаба.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МахачкалаЖивотноеБаран
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close