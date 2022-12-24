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    «А если бы кому-то на голову». Льдина разбила машину в центре Петербурга

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    Одновременно неприятный и счастливый случай произошел у владельцев автомобиля, припаркованного у дома 11 по Таврической улице. Им не повезло — потому что льдина разбила стекло машины, повезло — потому что в ней никого не было.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    «Это железо, а если бы кому-то на голову прилетело, то финал был бы трагическим. А мы по этой улице ежедневно ходим. Таврическая на нашем отрезке, между Кирочной и Суворовским, — это ад», — рассказала 24 декабря «Фонтанке» читательница.

    По ее словам, льдина упала на машину прошлым утром, а ограждения возле дома поставили только после этого — хотя сотрудники ЖКС утверждали, что они стояли и раньше. Владельцы автомобиля написали заявление в полицию и теперь десять дней будут ждать ответа и результата страховой экспертизы.

    «Если сумма страховки не будет покрывать ущерб, тогда будет суд с ЖКС на покрытие расходов, на которые не хватило страховых средств. Документально мы все зафиксировали, уже немного выдохнули», — резюмирует петербурженка.

    С ЖКС №3 Центрального района связаться не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что 23 декабря было принято заявление о повреждении Mitsubishi Libero, на которую упала льдина.

    За последние дни два автомобиля архитектора Леонида Копыловского пострадали от наледи, упавшей с крыши дома в Центральном районе. Под удары попадали и другие машины. В Луге на 50-летнего мужчину упал снег с крыши психоневрологического интерната, его увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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