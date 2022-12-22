Машину петербургского архитектора второй год подряд разбивает наледь

В Центральном районе Петербурга два автомобиля архитектора Леонида Копыловского пострадали от наледи, упавшей с крыши дома. Как он сам рассказал «Фонтанке», это не первый подобный случай. На одну из разбитых 22 декабря машин лед уже падал в прошлом году, и судебный процесс по этому делу ещё идет.



«Стекло было лопнувшее [после падения в 2021 году], я его не поменял. На него опять упал лед. Было несколько трещин, теперь оно всё в трещинах», — уточнил архитектор.



Второй автомобиль пострадал сильнее: у него разбита крыша, задняя дверь, крыша, бампер и капот. На эту машину, по словам Копыловского, упала «огромная глыба».