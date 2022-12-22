Машину петербургского архитектора второй год подряд разбивает наледь

В Центральном районе Петербурга два автомобиля архитектора Леонида Копыловского пострадали от наледи, упавшей с крыши дома. Как он сам рассказал «Фонтанке», это не первый подобный случай. На одну из разбитых 22 декабря машин лед уже падал в прошлом году, и судебный процесс по этому делу ещё идет.
«Стекло было лопнувшее [после падения в 2021 году], я его не поменял. На него опять упал лед. Было несколько трещин, теперь оно всё в трещинах», — уточнил архитектор.
Второй автомобиль пострадал сильнее: у него разбита крыша, задняя дверь, крыша, бампер и капот. На эту машину, по словам Копыловского, упала «огромная глыба».
Как сообщили «Фонтанке» в УК «Центральный», они составили акт повреждения и предложили Копыловскому решить этот вопрос в досудебном порядке. Начальник участка добавил, что системной проблемой падение наледи не считает: «Вы же видите, что на улице происходит. Машина просто была близко припаркована». Работы по очистке крыши в момент падения льда не проводились, но были запланированы на 22 декабря.
Леонид Копыловский — петербургский архитектор, член Союза архитекторов. Одна из последних его работ — выполненный вместе со скульптором Владимиром Бродарским памятник блокадному учителю. Его установили в январе 2022 года в Соляном переулке.