Наледь разбила машину на Фонтанке. В Выборге — более впечатляющее попадание

В эти дни следует быть осторожнее: куски льда падают с крыш, попадая в пешеходов и автомобили.



На набережной Фонтанки, 36, наледь угодила в припаркованный «Ниссан» и разбила лобовое стекло, сообщили очевидцы вечером 23 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их фотографиях видно, что внутри машины сидит водитель.

