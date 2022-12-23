Наледь разбила машину на Фонтанке. В Выборге — более впечатляющее попадание

В эти дни следует быть осторожнее: куски льда падают с крыш, попадая в пешеходов и автомобили.
На набережной Фонтанки, 36, наледь угодила в припаркованный «Ниссан» и разбила лобовое стекло, сообщили очевидцы вечером 23 декабря в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их фотографиях видно, что внутри машины сидит водитель.
В Выборге сразу несколько таких случаев, пишет 47news. В одну из машины «снаряд» попал, когда она ехала по улице Володарского. Водитель рассказала изданию, что ущерб оценивается примерно в 40 тысяч рублей, обратиться в полицию она пока не успела.
На Подгорной улице наледь разбила в машине сразу два стекла: и лобовое, и заднее.
Напомним, в Луге 50-летний пешеход пострадал вчера на Ленинградском шоссе, где на него упал снег с крыши психоневрологического интерната. Мужчину увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.