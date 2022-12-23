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    В Луге лёд с крыши психоневрологического интерната разбил голову прохожему

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    Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как мужчина угодил под сход льда и снега с крыши учреждения социального обслуживания в Луге. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти 23 декабря.

    По данным ведомства, 50-летний пешеход пострадал накануне на Ленинградском шоссе. Там в доме №9 располагается Лужский психоневрологический интернат. Мужчину увезли в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

    Следствие квалифицировало случившееся как халатность, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 2 статьи 293 УК).

    «В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщают в СК.

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