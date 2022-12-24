Петербургского студента ударили ножом в шею. Под подозрением его однокурсник

Студент петербургской академии среднего профессионального образования попал в больницу с раной шеи. Его однокурсник же оказался в полиции — по версии следствия, именно он ударил молодого человека ножом. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 декабря.



Сообщение о происшествии в полицию поступило в пятницу днем. 19-летний студент госпитализирован в среднетяжелом состоянии. За что на него мог напасть 17-летний однокурсник, неясно.



Предполагаемого напавшего уже обвинили в мелком хулиганстве, но скоро могут возбудить и уголовное дело. С места происшествия изъяли нож.

