Участок ЗСД и въезд на магистраль с Благодатной улицы будут перекрывать по ночам

Строительство Витебской развязки ограничит движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга в конце декабря. Перекрытия будут действовать в ночное время.



В период с 0:00 до 5:00 25, 27, 28 и 29 декабря будет закрыт въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону северной развязки с КАД, сообщает 23 декабря пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Также 27 декабря с полуночи до 5 часов утра перекроют участок ЗСД от Благодатной улицы до набережной Екатерингофки, а 25 декабря для движения там будут доступны только две правые полосы. Проезд по магистрали в южном направлении, а также по съездам с Благодатной улицы на ЗСД в сторону юга и с ЗСД на Благодатную со стороны южной развязки с КАД будет осуществляться в штатном режиме.