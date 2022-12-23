Участок ЗСД и въезд на магистраль с Благодатной улицы будут перекрывать по ночам

Строительство Витебской развязки ограничит движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга в конце декабря. Перекрытия будут действовать в ночное время.
В период с 0:00 до 5:00 25, 27, 28 и 29 декабря будет закрыт въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону северной развязки с КАД, сообщает 23 декабря пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Также 27 декабря с полуночи до 5 часов утра перекроют участок ЗСД от Благодатной улицы до набережной Екатерингофки, а 25 декабря для движения там будут доступны только две правые полосы. Проезд по магистрали в южном направлении, а также по съездам с Благодатной улицы на ЗСД в сторону юга и с ЗСД на Благодатную со стороны южной развязки с КАД будет осуществляться в штатном режиме.
Над основным ходом ЗСД и существующим съездом будут монтировать пролетное строение для новой развязки. Металлоконструкцию будут собирать блоками, а затем поднимут на опоры при помощи крана грузоподъёмностью в 500 тонн. Блоки весят до 70 тонн, и их нужно поднять над многополосной дорогой с удаленной точки.