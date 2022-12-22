Вспыхнувший под «крабом» автомобиль согрел пробку на проспекте Славы

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В пробке во Фрунзенском районе Петербурга днем 22 декабря загорелся автомобиль. Затор растянулся почти на 1,5 километра.
Пожар произошел на пересечении проспекта Славы с Будапештской улицей, под надземным переходом, который прозвали «крабом», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В левом ряду проспекта Славы в сторону Витебского проспекта вспыхнул легковой автомобиль. На кадрах с места ЧП видно, что горит в районе моторного отсека.
Движение в этом месте и без того обычно напряженное, а из-за пожара потоку транспорта пришлось уплотняться в правые ряды. По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Славы в результате скопился плотный затор от Пражской улицы.