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    Вспыхнувший под «крабом» автомобиль согрел пробку на проспекте Славы

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В пробке во Фрунзенском районе Петербурга днем 22 декабря загорелся автомобиль. Затор растянулся почти на 1,5 километра.

    Пожар произошел на пересечении проспекта Славы с Будапештской улицей, под надземным переходом, который прозвали «крабом», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В левом ряду проспекта Славы в сторону Витебского проспекта вспыхнул легковой автомобиль. На кадрах с места ЧП видно, что горит в районе моторного отсека.

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    Движение в этом месте и без того обычно напряженное, а из-за пожара потоку транспорта пришлось уплотняться в правые ряды. По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Славы в результате скопился плотный затор от Пражской улицы.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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