Мантуров: График выпуска продукции для спецоперации сформирован до 2025 года

Экипировку для военных в зоне спецоперации сейчас выпускают более 500 предприятий. График производства продукции, необходимой для СВО, сформирован до 2025 года. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям», опубликованном 22 декабря.



По его словам, в 2022 году Минобороны поставило задачу в 10 раз увеличить выпуск ряда образцов продукции, необходимой для решения задач СВО. Минпромторг и Минобороны сформировали ежемесячные графики выпуска всех необходимых для СВО изделий на 2023 год. На 2024 год графики определены на каждый квартал, а на 2025-й — на полугодие. Графики на этот год были подекадными.