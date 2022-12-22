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    Мантуров: График выпуска продукции для спецоперации сформирован до 2025 года

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    Экипировку для военных в зоне спецоперации сейчас выпускают более 500 предприятий. График производства продукции, необходимой для СВО, сформирован до 2025 года. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям», опубликованном 22 декабря.

    По его словам, в 2022 году Минобороны поставило задачу в 10 раз увеличить выпуск ряда образцов продукции, необходимой для решения задач СВО. Минпромторг и Минобороны сформировали ежемесячные графики выпуска всех необходимых для СВО изделий на 2023 год. На 2024 год графики определены на каждый квартал, а на 2025-й — на полугодие. Графики на этот год были подекадными.

    Говоря об автопроме, вице-премьер заявил, что концерны Volkswagen, Hyundai-KIA и Stellantis в России никто насильно не удерживает. Они сами при этом пока ведут себя достаточно корректно. В ближайшее время они должны решить, что будет с их мощностями в стране.

    Кроме того, Мантуров коснулся темы вопросов эксплуатации воздушного транспорта. По его словам, пока нет планов заменять двигатели SaM-146 на нынешнем поколении региональных Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8, поскольку ремоторизация требует существенных финансовых затрат. Сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ-100, они находятся в эксплуатации с 2011 года. Возможно, будут выработаны технические решения, чтобы продлить ресурс имеющегося парка этих самолётов с двигателями SaM-146.

    Что касается перестановки запчастей с одних самолётов на другие для восстановления летной годности — это общая практика, она была, есть и будет. По словам Мантурова, принимаются все возможные меры, чтобы не довести ситуацию до тотального каннибализма самолётов.

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