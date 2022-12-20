«Ноу-хау» с тележкой. Сотрудник петербургского магазина изобрел новый способ уборки снега

Сотрудник магазина на Замшиной улице решил бороться со снегом с помощью продуктовой тележки. Он привлек внимание горожан — видео с оригинальным способом расчистки парковки 19 декабря публикует «Мегаполис».
Молодой человек перешел с тележкой «зебру» и высыпал снег на проезжую часть рядом с обочиной, рассказала очевидица. Затем он вернулся к магазину, лопатой снова наполнил тележку и повторил процедуру. По словам петербурженки, раньше точкой отвала служило место на противоположной стороне дороги — рядом с пешеходным переходом.
Прошлой зимой петербуржцы тоже проявляли изобретательность при уборке снега: для этого использовали телескопическую швабру, летающий утюг (хотя в нем усмотрели шалость блогеров) и матрасы.