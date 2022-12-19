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    Просто сжёг чучело и 3 года. В Петербурге убеждённый пацифист не оправдался в суде за масленичный перформанс в тяжёлый год

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    2 комментария

    Санкт-Петербургский городской суд не нашёл оснований для оправдания активиста, устроившего сжигание чучела в камуфляже на льду Малой Невы. Там, где молодой человек видит масленичные традиции, обвинение рассмотрело особый цинизм.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 19 декабря, апелляционная коллегия рассмотрела жалобу Игоря Мальцева на приговор Василеостровского районного суда, признавшего его виновным в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти.

    Так квалифицировали сжигание чучела на льду Малой Невы 6 марта. Мальцев и его защита настаивают, что поджог фигуры в форме военнослужащего с надписью «Заберите!» вместо лица о ненависти к Вооружённым силам России не свидетельствует.

    Была масленица, просто сжег, а следствие накалило, отметил адвокат. Он предположил, что «накаляли» на фоне политической обстановки, и попросил оправдать подзащитного в связи с отсутствием состава преступления.

    Мальцев также говорит о своей невиновности. Он убеждённый пацифист, жёг без корыстного умысла, и вменить ему можно разве что нарушение запрета о выходе на лёд, который, как убеждён, общественным местом не является.

    «Это был тяжелый год, хочу поздравить всех моих друзей, которые были весь этот год со мной, с наступающим Новым годом», – приводит пресс-служба праздничные поздравления Мальцева.

    Отмечать праздники на свободе его не отпустили. Горсуд оставил в силе 3 года и 8 месяцев в колонии общего режима. С этим решением полностью согласна прокуратура, которая во время прений просила более солидный срок в ИК и отмечала особый цинизм в действиях подсудимого, оскорбивших полицию, военных и двух запутавшихся в показаниях студентов.

    Согласно материалам дела, весну с огоньком на замёрзшей реке Мальцев встречал с Софьей Семёновой. Сообщалось, что активистка уехала из страны.

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    Комментарии 2

    25267490119 Дек 2022 в 16:27
    Роман Л.Толстого "Вобла и сиг"оскорбляет чувства военных.
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