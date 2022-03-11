Изобличил и не отрицает. В Петербурге арестовали разговорчивого фигуранта дела о сожжении чучела в камуфляже

В Петербурге избрали меру пресечения Игорю Мальцеву, обвиняемому в уголовном хулиганстве. Своей напарницей по перформансу с чучелом в камуфляже он назвал соратницу Фатьяновой, но суд их разделил.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 11 марта Василеостровский райсуд на два месяца арестовал Мальцева, тем самым удовлетворив ходатайство полицейского следствия. Под стражу фигуранта определили до 5 мая.



Мальцеву вменяют уголовное хулиганство. По версии следствия, не без его участия горело чучело в форме военнослужащего на льду Малой Невки. Как писала «Фонтанка», видеозапись правоохранители увидели в одном из телеграм-каналов 6 марта. К вечеру они уже взяли Мальцева под руки.

