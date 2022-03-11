Изобличил и не отрицает. В Петербурге арестовали разговорчивого фигуранта дела о сожжении чучела в камуфляже

В Петербурге избрали меру пресечения Игорю Мальцеву, обвиняемому в уголовном хулиганстве. Своей напарницей по перформансу с чучелом в камуфляже он назвал соратницу Фатьяновой, но суд их разделил.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 11 марта Василеостровский райсуд на два месяца арестовал Мальцева, тем самым удовлетворив ходатайство полицейского следствия. Под стражу фигуранта определили до 5 мая.
Мальцеву вменяют уголовное хулиганство. По версии следствия, не без его участия горело чучело в форме военнослужащего на льду Малой Невки. Как писала «Фонтанка», видеозапись правоохранители увидели в одном из телеграм-каналов 6 марта. К вечеру они уже взяли Мальцева под руки.
В случившемся увидели мотивы политической и идеологической ненависти, позднее квалификацию статьи изменили на часть 2 — нарушение общественного порядка группой лиц.
После допроса Мальцева полиция наведалась к Софье Семёновой, которая работала координатором предвыборного штаба Ирины Фатьяновой на выборах в ЗакС в прошлом году.
Активистку задержали как соучастницу, на следующий день суд ограничил её свободу запретом определённых действий. Мальцев просил для себя аналогичную меру.
«Имеет регистрацию на территории РФ, временную регистрацию по месту пребывания на территории Петербурга, он не отрицает фактические обстоятельства деяния, изобличил соучастника, имеет денежные сбережения, поскольку занимается сезонной работой», — приводит пресс-служба доводы обвиняемого и защитника.
Суд с ними не согласился.