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    Ночью закроют съезд с ЗСД на Шуваловский проспект

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    Дорожные работы на час закроют один из съездов с Западного скоростного диаметра Петербурга в ночь с 19 на 20 декабря. Там будут устанавливать раму для дорожных знаков.

    С 0:00 до 1:00 будет полностью перекрыто движение на съезде с ЗСД на Шуваловский проспект при движении от северной развязки с КАД, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». Остальные съезды на этой развязке будут работать как обычно. В качестве альтернативы перекрытому пути можно будет воспользоваться съездом на Богатырский проспект.

    Рама для знаков будет располагаться над всеми полосами, поэтому для ее установки требуется полное перекрытие съезда, поясняют в компании.

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    ЗСДОграничение движенияПерекрытие движения
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