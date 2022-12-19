Ночью закроют съезд с ЗСД на Шуваловский проспект

Дорожные работы на час закроют один из съездов с Западного скоростного диаметра Петербурга в ночь с 19 на 20 декабря. Там будут устанавливать раму для дорожных знаков.



С 0:00 до 1:00 будет полностью перекрыто движение на съезде с ЗСД на Шуваловский проспект при движении от северной развязки с КАД, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». Остальные съезды на этой развязке будут работать как обычно. В качестве альтернативы перекрытому пути можно будет воспользоваться съездом на Богатырский проспект.