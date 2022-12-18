В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах: новости СВО за 18 декабря

Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстрелам Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 декабря.

Внутренняя политика Власти Крыма готовят список telegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков. — Проверяем любую информацию. Готовим список телеграм-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — Прим. ред.). Список будет передан правоохранительным органам и опубличен, — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.

По информации телеканала «Россия-1», Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В конце ноября президент говорил, что на предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы гособороназаказа и задач оборонной промышленности. Правительство создает рабочую группу, которая за год создаст новый школьный учебник истории. По информации ТАСС, ее возглавит Владимир Мединский. Боевые действия Жители Белгорода впервые получили СМС-рассылку с предупреждением об обстреле.

— РСЧС: Ведется обстрел г. Белгород. Спуститесь в подвал (укрытие), — сказано в сообщении, скрины которых публикуют жители. В результате обстрела сегодня области пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Один мужчина погиб. — С двоими [пострадавшими] переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото с места обстрела Фото: Вячеслав Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Фото: Вячеслав Гладков / T.me Поделиться Поделиться





Воздушная тревога за день звучала сразу в нескольких регионах Украины.

