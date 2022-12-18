    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, южн

    768мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd64.61eur68.78

    В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах: новости СВО за 18 декабря

    Что произошло за последние сутки

    29
    обсудить
    Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстрелам
    Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстреламФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 декабря.

    Внутренняя политика

    Власти Крыма готовят список telegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков.

    — Проверяем любую информацию. Готовим список телеграм-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — Прим. ред.). Список будет передан правоохранительным органам и опубличен, — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.

    По информации телеканала «Россия-1», Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В конце ноября президент говорил, что на предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы гособороназаказа и задач оборонной промышленности.

    Правительство создает рабочую группу, которая за год создаст новый школьный учебник истории. По информации ТАСС, ее возглавит Владимир Мединский.

    Боевые действия

    Жители Белгорода впервые получили СМС-рассылку с предупреждением об обстреле.

    — РСЧС: Ведется обстрел г. Белгород. Спуститесь в подвал (укрытие), — сказано в сообщении, скрины которых публикуют жители.

    В результате обстрела сегодня области пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Один мужчина погиб.

    — С двоими [пострадавшими] переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Фото с места обстрела
    Фото с места обстрелаФото: Вячеслав Гладков / T.me
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Вячеслав Гладков / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Воздушная тревога за день звучала сразу в нескольких регионах Украины.

    Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстрелам
    Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстреламФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Фото с места обстрела
    Фото с места обстрелаФото: Вячеслав Гладков / T.me
    Фото: Вячеслав Гладков / T.me

    По теме

    УкраинаОбстрелПогиб человекСпецоперацияБелгородская областьСВО

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close