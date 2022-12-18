В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах: новости СВО за 18 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 декабря.
Внутренняя политика
Власти Крыма готовят список telegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков.
— Проверяем любую информацию. Готовим список телеграм-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — Прим. ред.). Список будет передан правоохранительным органам и опубличен, — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.
По информации телеканала «Россия-1», Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В конце ноября президент говорил, что на предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы гособороназаказа и задач оборонной промышленности.
Правительство создает рабочую группу, которая за год создаст новый школьный учебник истории. По информации ТАСС, ее возглавит Владимир Мединский.
Боевые действия
Жители Белгорода впервые получили СМС-рассылку с предупреждением об обстреле.
— РСЧС: Ведется обстрел г. Белгород. Спуститесь в подвал (укрытие), — сказано в сообщении, скрины которых публикуют жители.
В результате обстрела сегодня области пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Один мужчина погиб.
— С двоими [пострадавшими] переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Воздушная тревога за день звучала сразу в нескольких регионах Украины.