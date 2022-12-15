Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова* о фейках про армию

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении публициста Александра Невзорова* (признан СМИ — иноагентом), которого обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Как сообщили 15 декабря в Генпрокуратуре, по версии следствия, Невзоров в мае этого года разместил на своих персональных интернет-страницах и в соцсетях заведомо ложную информацию о событиях в украинском городе Буча и о родильном доме в Мариуполе. Тем самым, по мнению надзорного ведомства, публицист намеренно «выражал несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией» и действовал по мотивам политической ненависти.
В связи с тем, что Невзоров скрылся от следствия и суда за пределами РФ, он был объявлен в международный розыск. В мае суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
После утверждения обвинительного заключения Генпрокуратурой уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Напомним, в начале июня Невзоров вместе с женой получили украинское гражданство. Позднее суд наложил арест на принадлежащий публицисту земельный участок, расположенный на берегу Финского залива. «Фонтанка» показывала, как он выглядит.
* Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ — иноагентов.