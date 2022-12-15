Путин назвал шесть ключевых задач в экономике РФ: онлайн

Президент России Владимир Путин проводит сегодня в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В этом онлайне мы будем рассказывать обо всём, что рассказал глава государства.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, расказывая о программе модернизации общественного транспорта, заявил, что до 2025 года на модернизацию общественного транспорта направлено 105 миллиардов рублей.
— В регионы поставлено 828 автобусов, 191 троллейбус и 103 трамвая, — заявил Хуснуллин. — С 2023 года заработает льготный лизинг автобусов с привлечением средств ФНБ. С его помощью планируется обновить 4130 автобусов.
Также Хуснуллин отметил, что до 2025 года на развитие электротранспорта в 11 регионах направят более 86 миллиардов рублей. На модернизацию общественного транспорта предусмотрено 120 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Также более 220 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов направят на развитие метрополитена.
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о главных механизмах достижения технологического суверенитета. В этом вопросе он выделил несколько направлений.
Реализация программы промышленной ипотеки:
- отобрано свыше 500 потенциальных заемщиков с совокупным кредитным портфелем почти на 70 миллиардов рублей;
- с учетом востребованности механизма для программы стоит выделить дополнительное финансирование.
Кластерная инвестиционная платформа:
- программа готовится к запуску;
- участникам программы обеспечат долгосрочный гарантированный спрос;
- она будет реализовываться по проектам решения важнейших социально-экономических задач;
- платформа обеспечит индустриальный бизнес длинными и дешевыми кредитами на проекты стоимостью до 100 миллиардов рублей;
- на этапе капитальных вложений и еще два года после выхода на серию будет действовать льготная ставка из расчета 30% ключевой ставки плюс 3%;
- будут задействованы налоговые льготы для участников кластеров, реализующих
СПИК 1.0;
- предусмотрены субсидии на покупку стартовых партий выпускаемой продукции;
- те, кто реализует низкомаржинальные и при этом стратегически важные проекты, смогут получить возврат 25% кредита в течение 3 лет после выхода на серию.
Кроме того, ведется работа по упрощению администрирования кластеров. Предусматривается сокращение контрольных мероприятий и проверок. Будут применяться процедуры налогового и таможенного мониторинга. Предварительно отобраны 164 проекта на
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что с помощью механизма льготного лизинга в стране планируют обновить 4130 автобусов.
Владимир Путин в ответ попросил предоставить ему служебную записку, в которой бы говорилось о том, в какие сроки получится добиться результатов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России уже утвержден план мероприятий по борьбе с гепатитом С, будет создан реестр таких больных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что выступление Владимира Путина на совете по нацпроектам по объемности и содержанию де-факто похоже на послание, но всё-таки это не оно.
Ключевые моменты, которые озвучил Владимир Путин, рассказывая о программах льготной и семейной ипотеки:
- механизм льготной ипотеки необходимо сворачивать плавно, поэтому ее продлят по всей территории России до 1 июля 2024 года, но ставка увеличится до 8%;
- доступ к семейной ипотеке по ставке в 6% расширят — она будет распространяться на семьи, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет;
- жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей предоставят ипотеку для жилья в новостройках по льготной ставке 2%.
Мы разобрались, кто теперь сможет получить семейную ипотеку.
Владимир Путин — об укреплении технологического суверенитета Российской Федерации.
kremlin.ru
Владимир Путин предложил после 2024 года взять курс на регулярное обновление пространств в школах и детсадах. Глава государства подчеркнул, что программа капремонта школ должна проходить с учетом мнения учителей, учеников, конечно, родителей.
— Они лучше знают, как всё должно быть устроено в родной школе, что нужно сделать, чтобы родное пространство стало мотивирующим. Предлагаю после 2024 года взять курс на регулярное обновление образовательных пространств в школах и детсадах, чтобы базово безо всяких напоминаний вовремя проводить капитальные ремонты, закупать учебное оборудование. Применять современные технологии и методы обучения. Такие же высокие стандарты с точки зрения оснащения, обеспеченности горячим питанием, доступности кружков и секций должны быть в образовательных учреждениях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, — подчеркнул президент.
Путин попросил правительство до конца 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых регионов. Они должны выйти на общероссийский уровень по многим параметрам.
Ответственность за это будут лично нести профильные министры и вице-премьеры.
— В новых регионах будут введены российские стандарты социального обеспечения, нуждающиеся семьи получат выплаты, вырастут пенсии, — заявил Путин.
В общей сложности на заседании Совета Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач в российской экономике на 2023-й:
- вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень, устранение ограничений в логистике и финансах, рост внешней торговли и инвестиционного взаимодействия;
- укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям в этой сфере, опережающий рост обрабатывающей промышленности;
- обеспечение финансового суверенитета, российская финансовая система должна обеспечить потребности, которые ранее покрывались западными источниками финансирования;
- опережающее развитие инфраструктуры, надо привести в порядок региональные трассы, строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан;
- снижение бедности и неравенства, рост реальных доходов граждан, сокращение разрыва в потенциале регионов, а ключ к повышению доходов — высокий экономический рост и новые хорошо оплачиваемые рабочие места;
- защита материнства и детства, поддержка семей и сбережение народа.
Масштабная кампания по строительству новых и ремонту старых школ продолжится, заявил Путин.
— К концу 2023 года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях, — отметил президент.
Владимир Путин предложил после 2023 года взять курс на регулярное обновление в школах и детских садах, чтобы вовремя проводить ремонты, закупать обучающие материалы и всё остальное.
— Чуть менее двух лет назад в России заработал фонд «Круг добра». За это время его помощь получили свыше 4800 детей, болеющих тяжелыми, редкими заболеваниями. Фонд помогает спасти жизни. Напомню, что всё начиналось с покупки лекарств для детей с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Перечень закупаемых лекарств сегодня расширился почти в три раза. Закупаются ранее недоступные для семей лекарства. В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда, — с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, — обратил внимание президент.
Президент призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом.
На заседании присутствуют члены Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди них — следующие лица:
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
- председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко;
- спикер Госдумы Вячеслав Володин;
- зампреды правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко;
- помощники президента Игорь Левитин, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Дмитрий Шальков;
- министр экономразвития Максим Решетников;
- министр финансов Антон Силуанов.
Владимир Путин поручил с 1 января 2023 года на постоянной основе ввести дополнительную выплату медицинским специалистам первичного звена. Размер такой выплаты составит до
Президент поручил выделять в следующих бюджетах дополнительные средства на программу модернизации ЖКХ. Путин также потребовал закрепить динамику снижения бедности в следующем году.
Кроме того, президент поставил задачу добиться в 2023 году заметного, ощутимого роста реальных зарплат в РФ.
Путин поручил кабмину в начале 2023 года подготовить меры, чтобы переломить резкое снижение рождаемости.
По словам Владимира Путина, размер пособия для беременных будет увеличен и составит от 1/2 до одного прожиточного минимума.
Путин заявил, что ключ к повышению материального благополучия российских семей — новые рабочие места и экономический рост.
По словам президента, в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку для нового строительства на новых территориях РФ по льготной ставке 2%.
Владимир Путин заявил, что льготную ипотеку в России продлят до 1 июля
Ставка при этом увеличится до 8%. Сейчас она составляет 7%.
При этом президент отметил, что Россия будет сворачивать механизмы льготной ипотеки, но будет делать это плавно.
Одним из приоритетов России Путин назвал жилищное строительство.
Собрали главные заявления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам:
- снижение ВВП РФ по итогам года составит около 2,5%;
- расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался;
- действия Запада против РФ — это «экономическая война»;
- одной из самых сильных валют мира с начала года стал российский рубль;
- профицит федерального бюджета составляет в этом году
560 миллиардоврублей;
- в 2023 году бюджет РФ будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, это один из лучших показателей в G20;
- российские власти сохранят ответственную финансовую и макроэкономическую политику, выполнят социальные обязательства;
- показатели жилищного строительства в России — впечатляющие, в этом году будет рекорд;
- Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление;
- Россия должна вывести на новый уровень взаимодействие со своими партнерами за рубежом;
- Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии;
- Европа путем введения санкций добилась прежде всего скачка инфляции у себя же;
- Россия будет искать более перспективных партнеров, чем Евросоюз, переориентирует поставки энергоресурсов;
- Россия будет наращивать поставки газа на Восток.
Путин намерен привести в порядок региональные трассы.
— Не менее 85% дорог в крупных агломерациях должны находиться в нормативном состоянии, стать современными и безопасными, — отметил президент.
Путин перечисляет задачи на следующий год. Третья задача — обеспечение финансового суверенитета страны.
Президент заявил, что санкции открывают новые возможности, становятся стимулом для строительства экономики, обладающей полным суверенитетом, и призвал добиваться лидерства по ключевым направлениям, в том числе в IT.
Владимир Путин назвал одной из задач на 2023 год укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.
Президент заявил, что электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать за ближайшие 3 месяца.
По словам Владимира Путина, Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, «в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса».
Президент заявил, что бедность в России снижается: доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%.
Открывая заседание, Владимир Путин заявил, что «против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия».
— Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту, рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию, — отметил президент во вступительном слове.
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