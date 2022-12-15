Путин назвал шесть ключевых задач в экономике РФ: онлайн

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, расказывая о программе модернизации общественного транспорта, заявил, что до 2025 года на модернизацию общественного транспорта направлено 105 миллиардов рублей.

— В регионы поставлено 828 автобусов, 191 троллейбус и 103 трамвая, — заявил Хуснуллин. — С 2023 года заработает льготный лизинг автобусов с привлечением средств ФНБ. С его помощью планируется обновить 4130 автобусов.



Также Хуснуллин отметил, что до 2025 года на развитие электротранспорта в 11 регионах направят более 86 миллиардов рублей. На модернизацию общественного транспорта предусмотрено 120 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Также более 220 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов направят на развитие метрополитена.