«Детские деревни SOS» проводят предновогоднюю благотворительную акцию «Оливье добра»

Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» в преддверии Нового года запустила акцию «Оливье добра» в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей.
Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно зайти на страницу «Оливье добра», выбрать один из продуктов салата и сделать пожертвование.
«Готовить оливье всей семьёй накануне Нового года — одна из замечательных семейных традиций, которая объединяет миллионы жителей нашей страны. Мы предлагаем вам присоединиться к этой традиции, приготовить наш виртуальный домашний салат вместе с нами и поддержать детей, которые остались без попечения родителей и нашли семьи в «Детских деревнях SOS». Собранные средства помогут обеспечить детям профессиональную поддержку специалистов, заботливое семейное окружение», — рассказали в организации.
Акция продлится до конца января.
«Детские деревни SOS» помогают семьям в кризисной ситуации, в которых дети могут лишиться родительской опеки, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, молодым людям из различных форм опеки, вступающим в самостоятельную жизнь.
Первая деревня появилась в России в 1996 году в подмосковном Томилино. Сейчас таких деревень по стране восемь. Одна из них находится в пригороде Петербурга — в Пушкине. Она построена в 2000 году.
В настоящее время в «Детской деревне SOS — Пушкин» проживает одиннадцать семей. В каждой семье с SOS-мамой (воспитателем) или приёмными родителями проживает от 5 до 7 детей разного возраста. Всего за более чем 20-летнию историю «Детская деревня SOS — Пушкин» стала родным домом для 266 детей.