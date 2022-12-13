«Детские деревни SOS» проводят предновогоднюю благотворительную акцию «Оливье добра»

Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» в преддверии Нового года запустила акцию «Оливье добра» в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей.



Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно зайти на страницу «Оливье добра», выбрать один из продуктов салата и сделать пожертвование.



«Готовить оливье всей семьёй накануне Нового года — одна из замечательных семейных традиций, которая объединяет миллионы жителей нашей страны. Мы предлагаем вам присоединиться к этой традиции, приготовить наш виртуальный домашний салат вместе с нами и поддержать детей, которые остались без попечения родителей и нашли семьи в «Детских деревнях SOS». Собранные средства помогут обеспечить детям профессиональную поддержку специалистов, заботливое семейное окружение», — рассказали в организации.

