На юго-востоке Петербурга усложненный пожар рядом с заводом «Звезда»

Пожар по повышенному номеру 1-БИС тушат спасатели утром 13 декабря на улице Бабушкина. Территория, вероятно, принадлежит заводу «Звезда».

Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на пожар поступил в 06:38, в 07:05 ему присвоили номер 1-БИС, и на место поехала подмога. По данным управления, сейчас площадь возгорания достигла ста квадратных метров на территории двухэтажного здания 50х100.

Судя по адресу, Бабушкина, 123, гореть может здание, имеющее отношение к заводу «Звезда». Он производит дизельные двигатели, в том числе для нужд флота.