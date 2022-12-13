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    На юго-востоке Петербурга усложненный пожар рядом с заводом «Звезда»

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    3 комментария

    Пожар по повышенному номеру 1-БИС тушат спасатели утром 13 декабря на улице Бабушкина. Территория, вероятно, принадлежит заводу «Звезда».

    Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на пожар поступил в 06:38, в 07:05 ему присвоили номер 1-БИС, и на место поехала подмога. По данным управления, сейчас площадь возгорания достигла ста квадратных метров на территории двухэтажного здания 50х100.

    Судя по адресу, Бабушкина, 123, гореть может здание, имеющее отношение к заводу «Звезда». Он производит дизельные двигатели, в том числе для нужд флота.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок13 Дек 2022 в 08:11
    Звезду, разве не всю арендаторам понасдавали?
    +0−0
    Alexander 1713 Дек 2022 в 08:07
    Что то уж больно часто стали случатьсч пожары ( не дай Бог никому) ..причём в таких местах , что я бы сказал...очень странно.
    +1−0
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