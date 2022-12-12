Непогода не пустила в Пулково самолёт из столицы. На вылет из Петербурга — тоже задержки

Самолёт из Москвы в Петербург не смог сесть в Пулково из-за метеоусловий и ушёл на запасной аэродром. Об этом «Фонтанке» 12 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Речь идёт о рейсе FV 6041 из Шереметьево. Согласно расписанию на сайте петербургского аэропорта, его прибытие ожидается в 18:30.

«Как и самолёты, выполняющие другие рейсы других авиакомпаний (рейс FV 6041. — Прим. ред.), не смог совершить посадку в аэропорту Пулково и ушёл на запасной аэродром. В данном случае он совпадает с аэропортом вылета. Воздушное судно готовится к вылету после 17:00 мск», — отметили в пресс-службе.