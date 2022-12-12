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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Непогода не пустила в Пулково самолёт из столицы. На вылет из Петербурга — тоже задержки

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    1 комментарий

    Самолёт из Москвы в Петербург не смог сесть в Пулково из-за метеоусловий и ушёл на запасной аэродром. Об этом «Фонтанке» 12 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

    Речь идёт о рейсе FV 6041 из Шереметьево. Согласно расписанию на сайте петербургского аэропорта, его прибытие ожидается в 18:30.

    «Как и самолёты, выполняющие другие рейсы других авиакомпаний (рейс FV 6041. — Прим. ред.), не смог совершить посадку в аэропорту Пулково и ушёл на запасной аэродром. В данном случае он совпадает с аэропортом вылета. Воздушное судно готовится к вылету после 17:00 мск», — отметили в пресс-службе.

    Судя по данным табло Пулково на 17:13 мск, на вылет из Петербурга задерживаются 14 рейсов, ещё три — отменены.

    «Фонтанка» писала, что циклон «Биргит» принёс в Петербург холод, сильный ветер и снег. Из-за этого на дорогах утром выросли экстремальные пробки. Не лучше ситуация и вечером.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 1

    28015119212 Дек 2022 в 18:06
    Хоть на Канары полетели, как в "Ширли - Мырли"? :)))
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