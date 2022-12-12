Пробки в Петербурге доросли до 8 баллов еще до часа пик

Загруженность дорог в Петербурге 12 декабря уже в пятом часу вечера достигла 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 3 балла больше обычного для понедельника. И улучшения ситуации ближайшие три часа ждать не стоит.



Уже в четыре часа дня необычно плотная пробка скопилась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. К пяти часам вечера затор растянулся на 10,3 километра от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой, и в нем можно застрять за 48 минут, хотя обычно этот участок проезжается за 15 минут. На внешнем кольце между Московским шоссе и вантовым мостом пока намного свободнее, хотя и там уже копится пробка.