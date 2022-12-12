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    Пробки в Петербурге доросли до 8 баллов еще до часа пик

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    Загруженность дорог в Петербурге 12 декабря уже в пятом часу вечера достигла 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 3 балла больше обычного для понедельника. И улучшения ситуации ближайшие три часа ждать не стоит.

    Уже в четыре часа дня необычно плотная пробка скопилась на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста. К пяти часам вечера затор растянулся на 10,3 километра от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой, и в нем можно застрять за 48 минут, хотя обычно этот участок проезжается за 15 минут. На внешнем кольце между Московским шоссе и вантовым мостом пока намного свободнее, хотя и там уже копится пробка.

    Также с 16 часов плотно стоит участок Троицкая площадь — Каменноостровский проспект — Ушаковский мост — улица Академика Крылова. Сейчас наиболее плотное движение там между улицей Рентгена и набережной Малой Невки.

    Жизнь водителям в понедельник сильно осложнил циклон «Бригит», принесший в Петербурге метель. Утром пробки и вовсе составили аномальные 9 баллов.

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