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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Это Питер, дедка. Как во время метели купаются в Неве

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    1 комментарий
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге живут удивительные люди. Даже летом редкий купальщик рискует зайти в Неву, а зимой и подавно. Однако утром 12 декабря сильный ветер и метель не помешали «моржу» совершить заплыв у Петропавловской крепости.

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    Кроме этого мужчины, полыньёй пользуются и другие горожане. Некоторые моржуют здесь с советских времён.

    Циклон «Биргит» принёс в Петербурге холод, сильный ветер и снег. Из-за этого на дорогах выросли 9-балльные пробки, а в Пулково задерживаются некоторые самолёты.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    alexadmin12 Дек 2022 в 12:02
    Нырнул у Петропавловки, вынырнул рядом с Канарами. Удобно
    +1−0
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