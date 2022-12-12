Это Питер, дедка. Как во время метели купаются в Неве

В Петербурге живут удивительные люди. Даже летом редкий купальщик рискует зайти в Неву, а зимой и подавно. Однако утром 12 декабря сильный ветер и метель не помешали «моржу» совершить заплыв у Петропавловской крепости.
Кроме этого мужчины, полыньёй пользуются и другие горожане. Некоторые моржуют здесь с советских времён.
Циклон «Биргит» принёс в Петербурге холод, сильный ветер и снег. Из-за этого на дорогах выросли 9-балльные пробки, а в Пулково задерживаются некоторые самолёты.
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