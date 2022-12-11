Обмененная на Бута баскетболистка Бриттни Грайнер прибыла в США «в хорошем состоянии»

Баскетболистка Бриттни Грайнер, вернувшаяся в США в рамках обмена на россиянина Виктора Бута, находится в хорошем состоянии и расположении духа. Об этом представителям СМИ заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.



«По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние здоровья хорошее», — заявил он (цитата по РИА Новости).

После возвращения из России Грайнер была доставлена в военный медицинский центр в Сан-Антонио (Техас). Специалисты хотят убедиться в том, что спортсменка готова заново интегрироваться в американское общество.