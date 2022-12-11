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    Обмененная на Бута баскетболистка Бриттни Грайнер прибыла в США «в хорошем состоянии»

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    9 комментариев

    Баскетболистка Бриттни Грайнер, вернувшаяся в США в рамках обмена на россиянина Виктора Бута, находится в хорошем состоянии и расположении духа. Об этом представителям СМИ заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

    «По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние здоровья хорошее», — заявил он (цитата по РИА Новости).

    После возвращения из России Грайнер была доставлена в военный медицинский центр в Сан-Антонио (Техас). Специалисты хотят убедиться в том, что спортсменка готова заново интегрироваться в американское общество.

    Накануне Виктор Бут, который находился в тюрьме США более 12 лет и вернулся в Россию благодаря обмену на Грайнер, дал первое интервью. Главное из него читайте здесь.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Комментарии 9

    28022752411 Дек 2022 в 22:25
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.ст.и.т.е з.а об.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    xelaforta11 Дек 2022 в 22:22
    Пройдет реабилитацию, напишет мемуары, потом голливуд фильм снимет)
    +0−0
    SERGEY11111 Дек 2022 в 21:43
    Ну наконец то нормальный человек отыгравший столько лет верой правдой за российский клуб и принеся ему кучу титулов на свободе . Прости Бриттни немытую Россию за " гостеприимство " .
    +0−1
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