Возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ из-за репоста: новости вокруг СВО за 11 декабря

В разных областях Украины звучала воздушная тревога Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 декабря.

Международная политика Совет Евросоюза утвердил кредит в размере 18 миллиардов евро, который Украина получит в 2023 году. Кредит предусматривает 10-летний льготный период, об этом сообщает пресс-служба Совета. Владимир Зеленский рассказал, что Норвегия выделила властям Украины 100 миллионов долларов на восстановление энергетической системы. Глава NASA Билл Нельсон дал интервью японской газете Nikkei. Он рассказал, что конфликт на Украине изменил многое — но не работу на МКС.

— Это не изменит сотрудничества на МКС. Сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное, — сказал Нельсон.

Владимир Путин и турецкий президент Эрдоган провели телефонный разговор. По информации Кремля, они обсудили рост товарооборота, зерновую сделку и урегулирование ситуации в Сирии. Ситуация на Украине Украинское издание «Страна» сообщило о больших перебоях с электричеством и водоснабжением в Одессе; без света остались полтора миллиона человек. Однако к вечеру глава областной администрации Максим Марченко сообщил, что большую часть абонентов вновь подключили к электричеству.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский дал интервью Reuters. По его словам, страна не планирует останавливать поставки зерна из одесских портов — даже несмотря на повреждения энергетических объектов. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Также в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. На первом месте в приоритетах по энергоснабжению находятся объекты критической инфраструктуры и больницы, на втором — объекты военно-промышленного комплекса, на третьем — предприятия, производящие продукцию первой необходимости, и на последнем, четвертом месте — жилой сектор.

— Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии, — заявил премьер-министр, обращаясь к украинцам. Внутренняя политика Против Валерия Бадмаева, главного редактора издания «Современная Калмыкия», возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Мужчине 72 года. По информации агентства, поводом для дела стал репост видео, на котором рассказывается о действиях российских военных. Официального подтверждения этой информации нет.



В Курской области с 12 декабря и до конца января решили запретить продажу и запуск фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в области отказались от покупки новых новогодних украшений для населенных пунктов — вместо них используют прошлогоднее оформление. При этом сами празднования решили не отменять.

— Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте всё отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть, — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



В московском метро заметили объявления на узбекском языке, который предлагали мигрантам идти на военную службу. В качестве награды предлагалась облегченная процедура получения российского гражданства.

— Объявления с предложением к мигрантам вступить в армию РФ больше не показывают в московском транспорте, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт в период СВО. Под эти правила попадают и мобилизованные.

Теперь деньги должны переводить военным не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части. В случае увольнения со службы ранее срока, установленного контрактом, выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.