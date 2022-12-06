Губернатор Гладков показал, как выглядит строящаяся засечная черта в Белгородской области. Она приобретает очертания

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков совершил очередной объезд строительства так называемой засечной черты на границе с Украиной. Фотографиями с места её возведения он поделился 6 декабря в своём телеграм-канале.
Как отметил Гладков, работа идёт в соответствии с утверждённым графиком.
Напомним, что о намерении сформировать на границе с Украиной засечную черту белгородский губернатор сообщил в конце ноября. Чуть позже он показал, как это будет выглядеть.
«Фонтанка» писала, что во вторник Вячеслав Гладков также заявил о решении сформировать на территории Белгородской области батальоны самообороны из жителей региона.