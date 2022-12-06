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    Губернатор Гладков показал, как выглядит строящаяся засечная черта в Белгородской области. Она приобретает очертания

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    23 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков совершил очередной объезд строительства так называемой засечной черты на границе с Украиной. Фотографиями с места её возведения он поделился 6 декабря в своём телеграм-канале.

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    Как отметил Гладков, работа идёт в соответствии с утверждённым графиком.

    Напомним, что о намерении сформировать на границе с Украиной засечную черту белгородский губернатор сообщил в конце ноября. Чуть позже он показал, как это будет выглядеть.

    «Фонтанка» писала, что во вторник Вячеслав Гладков также заявил о решении сформировать на территории Белгородской области батальоны самообороны из жителей региона.

    Засечная черта — это применявшаяся ещё с древних времён в России система оборонительных сооружений из деревянных засек, получившая особое развитие в XVI—XVII веках на южных и восточных границах Русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов, а также в качестве опоры при наступлении на противника в ходе русско-крымских войн.

    Ранее «Фонтанка» также писала о проведении фортификационных работ для защиты местных жителей в Крыму.

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    Комментарии 23

    YUZ06 Дек 2022 в 18:53
    Наконец-то засеками занялись, за 400 лет подзапустили дело.
    +0−0
    Григорич7406 Дек 2022 в 18:11
    Славно попилили!
    +4−0
    Guddd-Head06 Дек 2022 в 18:09
    Вы не понимаете. Это просто ещё один способ отмыть бабло.
    +7−2
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