Губернатор Белгородской области показал фотографии засечной черты на границе с Украиной

Недавно в Белгородской области ещё на две недели продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать на территории региона до 6 декабря.



Засечная черта — это применявшаяся ещё с древних времён в России система оборонительных сооружений из деревянных засек, получившая особое развитие в XVI—XVII веках на южных и восточных границах Русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов, а также в качестве опоры при наступлении на противника в ходе русско-крымских войн.



Ранее «Фонтанка» также писала о проведении фортификационных работ для защиты местных жителей в Крыму.



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