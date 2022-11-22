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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Белгородской области показал фотографии засечной черты на границе с Украиной

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    В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту из-за напряженной обстановки в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков 22 ноября опубликовал фотографии с места строительства.

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    Недавно в Белгородской области ещё на две недели продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать на территории региона до 6 декабря.

    Засечная черта — это применявшаяся ещё с древних времён в России система оборонительных сооружений из деревянных засек, получившая особое развитие в XVI—XVII веках на южных и восточных границах Русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов, а также в качестве опоры при наступлении на противника в ходе русско-крымских войн.

    Ранее «Фонтанка» также писала о проведении фортификационных работ для защиты местных жителей в Крыму.

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