Аксёнов: В Крыму идут фортификационные работы

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл заседание республиканского оперштаба, в ходе которого рассказал о работе, направленной на обеспечение безопасности региона как российского субъекта.
«Меры, выполняемые по поручению нашего президента Вооруженными Силами России и правоохранительными органами России, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. На это направлена совместная работа органов власти, Министерства обороны РФ», — заявил Аксёнов, которого 18 ноября цитирует пресс-служба регионального правительства.
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В частности, глава республики упомянул о проведении на территории Крыма фортификационных работ, направленных «на гарантированное обеспечение безопасности крымчан».
Помимо этого, Аксёнов отметил, что безопасность Крыма будет достигнута в том числе «за счёт мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области».
«Фонтанка» писала, что ранее президент РФ Владимир Путин своим указом ввёл на территории приграничных регионов, включая Крым, «средний уровень реагирования».