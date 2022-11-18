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    Аксёнов: В Крыму идут фортификационные работы

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    Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл заседание республиканского оперштаба, в ходе которого рассказал о работе, направленной на обеспечение безопасности региона как российского субъекта.

    «Меры, выполняемые по поручению нашего президента Вооруженными Силами России и правоохранительными органами России, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. На это направлена совместная работа органов власти, Министерства обороны РФ», — заявил Аксёнов, которого 18 ноября цитирует пресс-служба регионального правительства.

    Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым

    В частности, глава республики упомянул о проведении на территории Крыма фортификационных работ, направленных «на гарантированное обеспечение безопасности крымчан».

    Помимо этого, Аксёнов отметил, что безопасность Крыма будет достигнута в том числе «за счёт мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области».

    «Фонтанка» писала, что ранее президент РФ Владимир Путин своим указом ввёл на территории приграничных регионов, включая Крым, «средний уровень реагирования».

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