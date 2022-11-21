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    В Белгородской области формируют засечную черту на границе с Украиной

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    Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за напряжённой обстановки в регионе, в частности из-за многочисленных обстрелов. Большая работа ведётся с апреля, сообщил в ходе пресс-конференции 21 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, потому это продолжается и сейчас», — цитирует Гладкова ТАСС.

    Губернатор добавил, что специально не сообщает подробностей, так как информация из открытых источников может отслеживаться противником.

    Тем временем в Белгородской области ещё на две недели продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать на территории региона до 6 декабря.

    Отметим, что засечная черта — это применявшаяся ещё с древних времён в России система оборонительных сооружений из деревянных засек, получившая особое развитие в XVI — XVII веках на южных и восточных границах Русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов, а также в качестве опоры при наступлении на противника в ходе русско-крымских войн.

    Ранее «Фонтанка» также писала о проведении фортификационных работ для защиты местных жителей в Крыму.

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