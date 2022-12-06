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    Белгородский губернатор заявил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области

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    7 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о принятом им решении начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны из жителей области.

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    Как написал Гладков в своём телеграм-канале 6 декабря, предполагается сформировать несколько батальонов тех, «кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». По словам губернатора, их подготовят готовит опытные инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт локальных войн.

    Напомним ранее Гладков сообщил, что Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту и показал, как это выглядит.

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    Комментарии 7

    27570989906 Дек 2022 в 16:49
    Не совсем понятно от кого обороняться собираются ....
    +0−0
    27458068806 Дек 2022 в 16:48
    а Беглов чего, язык проглотил?
    +0−0
    М77706 Дек 2022 в 16:47
    и отправить их в Геленджик, дворец охранять
    +0−0
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