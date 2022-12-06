Белгородский губернатор заявил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о принятом им решении начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны из жителей области.
Как написал Гладков в своём телеграм-канале 6 декабря, предполагается сформировать несколько батальонов тех, «кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». По словам губернатора, их подготовят готовит опытные инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт локальных войн.
Напомним ранее Гладков сообщил, что Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту и показал, как это выглядит.