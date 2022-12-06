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    На шаг ближе к празднику. Смотрите, как рубят будущую главную новогоднюю ель Петербурга

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    4 комментария

    Очень скоро на Дворцовой площади будет красоваться главная новогодняя ель. Ее уже выбрали и рубят в лесничестве в Приозерском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 6 декабря.

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    Судя по предоставленным читателем снимкам, для этой ответственной роли дерево подходит. Ель величавая и высокая — в несколько человеческих ростов. Ее планируют установить к 19 декабря и украсить разнообразными игрушками: шариками, лошадками, щелкунчиками, избушками и, конечно, звездой.

    Как писала «Фонтанка», на доставку и украшения ели потратят, согласно конкурсной документации, 6,9 миллиона рублей. Отмечалось, что высота символа Нового года составит 23 метра.

    А как выглядела главная ель Петербурга в прошлом году, смотрите здесь.

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    Комментарии 4

    ПАТИОТ06 Дек 2022 в 15:58
    а звезда будет пятиконечная ?
    шарики с буквами zюю и vии ?
    +0−0
    своих не бросаем06 Дек 2022 в 15:15
    а где искусственная за 15 млн( 2013 год на декабрь 32 рубля... полмиллиона баксов)
    +4−0
    Avs715306 Дек 2022 в 15:05
    6.9 ляма - это штраф?
    +0−0
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