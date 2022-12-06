На шаг ближе к празднику. Смотрите, как рубят будущую главную новогоднюю ель Петербурга

Очень скоро на Дворцовой площади будет красоваться главная новогодняя ель. Ее уже выбрали и рубят в лесничестве в Приозерском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 6 декабря.
Судя по предоставленным читателем снимкам, для этой ответственной роли дерево подходит. Ель величавая и высокая — в несколько человеческих ростов. Ее планируют установить к 19 декабря и украсить разнообразными игрушками: шариками, лошадками, щелкунчиками, избушками и, конечно, звездой.
Как писала «Фонтанка», на доставку и украшения ели потратят, согласно конкурсной документации, 6,9 миллиона рублей. Отмечалось, что высота символа Нового года составит 23 метра.
А как выглядела главная ель Петербурга в прошлом году, смотрите здесь.