Петербург преобразился. Посмотрите, как украсили центр города к Новому году

В этом году городские власти решили обновить праздничные украшения и добавить новых точек притяжения . На Невском проспекте впервые зажглись световые композиции в виде короны Российской империи, скипетра, державы и крыльев ангела. На фонарных столбах вдоль главной магистрали появились украшения в виде ветвей с шариками-плодами и праздничным серпантином. Праздничными огнями зажглись здания Думы и Большого Гостиного двора. Перед главным входом в последний появилась традиционная фигура Деда Мороза.

Дворцовую площадь украсила живая ель, наряженная в ретростиле. «Идеальный конус с пушистыми ветками» дополнили 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд, более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, и все увенчала пятиконечная звезда.

Вдоль Гостиного двора, на Большой Морской улице и стрелке Васильевского острова появились инсталляции с работами современных петербургских скульпторов. Проект «Сквозь время» покажет петербуржцам типичных жителей городских окраин, ацтекских богов и других персонажей, которые заставят задуматься о сиюминутном и вечном.

Световые инсталляции появились на Крюковом канале и Мойке. Елки в стиле абстракционизма установили прямо на льду. Над каналом Грибоедова возле Спаса-на-Крови засияло огромное сердце, над Фонтанкой развесили гирлянды.



На площади Искусств нарядили деревья. В ветвях появились театральные маски, палитры с кистями, лира, луна и солнце.



Также на Манежной площади заработала традиционная Рождественская ярмарка. Ее темой снова стала сказка Гофмана «Щелкунчик». Киоски с едой и напитками оформили в виде европейских «пряничных» домиков, а для посетителей установили три фотозоны — в виде часов, торта и воздушного шара.

