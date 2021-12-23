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Петербург преобразился. Посмотрите, как украсили центр города к Новому году

В Петербурге зажглись огни на новогодних елях, а гирлянды и световые инсталляции украсили главные улицы, мосты и даже каналы. Корреспондент «Фонтанки» 23 декабря прогулялся по центру города и запечатлел красоту.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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В этом году городские власти решили обновить праздничные украшения и добавить новых точек притяжения. На Невском проспекте впервые зажглись световые композиции в виде короны Российской империи, скипетра, державы и крыльев ангела. На фонарных столбах вдоль главной магистрали появились украшения в виде ветвей с шариками-плодами и праздничным серпантином. Праздничными огнями зажглись здания Думы и Большого Гостиного двора. Перед главным входом в последний появилась традиционная фигура Деда Мороза.

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Дворцовую площадь украсила живая ель, наряженная в ретростиле. «Идеальный конус с пушистыми ветками» дополнили 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд, более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, и все увенчала пятиконечная звезда.

Вдоль Гостиного двора, на Большой Морской улице и стрелке Васильевского острова появились инсталляции с работами современных петербургских скульпторов. Проект «Сквозь время» покажет петербуржцам типичных жителей городских окраин, ацтекских богов и других персонажей, которые заставят задуматься о сиюминутном и вечном.

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Световые инсталляции появились на Крюковом канале и Мойке. Елки в стиле абстракционизма установили прямо на льду. Над каналом Грибоедова возле Спаса-на-Крови засияло огромное сердце, над Фонтанкой развесили гирлянды.

На площади Искусств нарядили деревья. В ветвях появились театральные маски, палитры с кистями, лира, луна и солнце.

Также на Манежной площади заработала традиционная Рождественская ярмарка. Ее темой снова стала сказка Гофмана «Щелкунчик». Киоски с едой и напитками оформили в виде европейских «пряничных» домиков, а для посетителей установили три фотозоны — в виде часов, торта и воздушного шара.

О том, во сколько обошлось Петербургу праздничное убранство и кто на этом заработал, читайте в материале «Фонтанки». Как бизнес украсил свои витрины и почему не все воспользовались рекомендациями городского брендбука, смотрите здесь.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

Yury_5e4ce8489072f
А что есть "центр города", чтобы понимать, в районе каких домов по какой улице можно хоть что-то увидеть?
reader-writer
Фотограф был пьян? Так завалил горизонт, что падает не только ёлка на Дворцовой, но и башня Думы.
Kostyn
Ангелочки в Зелеке на Церковной улице клёвые!
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