Торты, мыши и каток. На Манежной площади заработала Рождественская ярмарка

Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом году ярмарка продолжает историю сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Жители и гости Петербурга смогут посетить ледовый каток и покататься на двухъярусной карусели на Кленовой улице и сфотографироваться в трех фотозонах. Площадки для снимков сделаны в виде часов, торта и воздушного шара. Для юных гостей запустили «волшебный» паровозик. Также на ярмарке открыли фуд-корт с блюдами разных стран.

Всего на ярмарке развернули 90 торговых мест. Большинство отвели общепиту — 44 точки. Еще 30 пришлись на непродовольственные товары, а 16 — на продовольственные.



фотореп



Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На проведение ярмарки Смольный потратил 96,5 млн рублей. По словам замглавы комитета по промышленной политике Александра Ситова, дополнительные затраты понадобились для фотозон, средневекового городка и обновления домиков. К примеру, конструкция «Торт» в центре Манежной площади, согласно сайту госзакупок, обошлась в 4,2 млн рублей. Весь бюджет ярмарки, по словам Ситова, в два раза выше, чем выделил город — остальную сумму предоставили коммерческие организации.



Фото: комитет по промышленной политике и инновациям Поделиться Поделиться







Вход на ярмарку бесплатный, но есть ограничения. Попасть на каток можно только с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. В остальных местах его не будут требовать. На самой ярмарке, как и в любом общественном месте, необходимо находится в маске.

Ярмарка работает с 18 декабря по 9 января с 12 до 21 часов. Вход 1 января откроют в 14 часов.

Прошлогоднюю Рождественскую ярмарку, по словам губернатора Александра Беглова, посетили больше 500 тыс. человек. Это в четыре раза меньше, чем было до пандемии — тогда на Манежную и соседние улицы пришли 2 млн гостей.

