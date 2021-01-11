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Пандемия сократила число посетителей ярмарки на Манежной площади в четыре раза. В Смольном даже посчитали их фотографии

Главную рождественскую ярмарку на Манежной площади с 19 декабря по 10 января посетило более полумиллиона гостей. Об этом 11 января на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

По мнению главы города, ярмарка «получилась интересной, красивой и востребованной» и «работала с соблюдением строгих санитарных требований». 120 торговых павильонов, в том числе 35 уличных кафе, были размещены с соблюдением необходимой дистанции. От концерта и интерактивной программы, а также катка и карусели в этом году организаторы решили отказаться.

Для сравнения: рождественская ярмарка предыдущего года приняла 2 миллиона посетителей.

Если в прошлом году организаторы отчитывались о количестве съеденных колбасок, проданных сувениров и рассказанных стихотворений, то в этот раз сообщили о миллионе фотографий, опубликованных в соцсетях. Таким образом, каждый посетитель ярмарки сделал в среднем два снимка.

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