Пандемия сократила число посетителей ярмарки на Манежной площади в четыре раза. В Смольном даже посчитали их фотографии

Главную рождественскую ярмарку на Манежной площади с 19 декабря по 10 января посетило более полумиллиона гостей. Об этом 11 января на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.



По мнению главы города, ярмарка «получилась интересной, красивой и востребованной» и «работала с соблюдением строгих санитарных требований». 120 торговых павильонов, в том числе 35 уличных кафе, были размещены с соблюдением необходимой дистанции. От концерта и интерактивной программы, а также катка и карусели в этом году организаторы решили отказаться.