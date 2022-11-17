Главная рождественская ель появится на Дворцовой уже скоро. Рядом поставят катальную горку

Главная рождественская ель появится на Дворцовой площади к 19 декабря, следует из данных портала госзакупок, к этому сроку закончится монтаж и украшение.



Как и в прошлые годы, ель будет живой. 23-метровый символ Нового года украсят игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, избушек, а также гирляндой из флажков, серпантином и световыми гирляндами и увенчают звездой.

На доставку ели и украшение потратят, согласно конкурсной документации, 6,9 млн рублей (в 2021 году — 5,5 млн рублей).

Другие праздничные ели украсят тематически. Например, на площади Восстания и Марсовом поле — в стилистике сказки «Щелкунчик», у Медного всадника — «Снежная королева», напротив БКЗ «Октябрьский», на Московской площади и у метро «Василеостровская» — «Ретро», на площади Белинского — «Цирк» и так далее.