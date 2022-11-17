    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.35eur62.67

    Главная рождественская ель появится на Дворцовой уже скоро. Рядом поставят катальную горку

    3924
    7 комментариев

    Главная рождественская ель появится на Дворцовой площади к 19 декабря, следует из данных портала госзакупок, к этому сроку закончится монтаж и украшение.

    Как и в прошлые годы, ель будет живой. 23-метровый символ Нового года украсят игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, избушек, а также гирляндой из флажков, серпантином и световыми гирляндами и увенчают звездой.

    На доставку ели и украшение потратят, согласно конкурсной документации, 6,9 млн рублей (в 2021 году — 5,5 млн рублей).

    Другие праздничные ели украсят тематически. Например, на площади Восстания и Марсовом поле — в стилистике сказки «Щелкунчик», у Медного всадника — «Снежная королева», напротив БКЗ «Октябрьский», на Московской площади и у метро «Василеостровская» — «Ретро», на площади Белинского — «Цирк» и так далее.

    Рядом с Дворцовой площадью — в проезде от Певческого моста будет одна из площадок Рождественской ярмарки. Там установят катальную горку и, возможно, домики с едой и сувенирами.

    Подробнее о том, как в Петербурге пройдет празднование Нового года и сколько на это потратят, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close