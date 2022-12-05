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    В Петербурге ожидается сильный снегопад. Готовьтесь к коллапсам

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    15 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
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    О скором ухудшении погодных условий предупреждает 5 декабря ГУ МЧС по Петербургу. Завтра, 6-го числа, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе местами возможен сильный снег.

    Сильные осадки обычно влекут за собой крупные пробки в Петербурге. Снег означает, что пешеходам будет сложно, а коммунальным и дорожным службам придётся перейти на усиленный режим работы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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    За минувшие сутки снежный покров в городе увеличился в 5 раз — с 1 до 5 см. За воскресенье с улиц убрали столько же снега, сколько за все предыдущие дни с ноября. А в Ленобласти есть места, где уже 18 см снега, например Тихвин.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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    Комментарии 15

    Фокусник Данилин05 Дек 2022 в 15:05
    Пусть уж хотя бы на обычный режим перейдут. Хрен с ним , с усиленным....
    +0−0
    Zloi_prohozhiy05 Дек 2022 в 14:48
    я бы ответственных накормил теми тоннами соли, что не жалея сыплют на дороги.
    +3−0
    Pravda17805 Дек 2022 в 14:39
    Только всё убрал и вот опять.....
    +1−0
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