В Петербурге ожидается сильный снегопад. Готовьтесь к коллапсам

О скором ухудшении погодных условий предупреждает 5 декабря ГУ МЧС по Петербургу. Завтра, 6-го числа, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе местами возможен сильный снег.
Сильные осадки обычно влекут за собой крупные пробки в Петербурге. Снег означает, что пешеходам будет сложно, а коммунальным и дорожным службам придётся перейти на усиленный режим работы.
За минувшие сутки снежный покров в городе увеличился в 5 раз — с 1 до 5 см. За воскресенье с улиц убрали столько же снега, сколько за все предыдущие дни с ноября. А в Ленобласти есть места, где уже 18 см снега, например Тихвин.