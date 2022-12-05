За воскресенье с улиц Петербурга убрали столько же снега, сколько за все предыдущие дни с ноября

Только за воскресенье, 4 декабря, с улиц Петербурга вывезли на утилизацию более 1100 кубометров снега. За один день дорожные предприятия собрали столько же снега, сколько до этого за всё время с начала снежного периода.

Всего за неделю с 28 ноября по 4 декабря с петербургских дорог собрали 1700 кубометров снега, а также 713 кубометров мусора и 720 тонн смёта, сообщает 5 декабря пресс-служба городского комитета по благоустройству. Почти треть от общего объема снега пришлась на воскресенье. На выходных Петербург накрыло циклоном, который принес снегопад . Его пик пришелся на ночь перед рабочей неделей, и к утру понедельника намело почти 5 сантиметров . Пробки закономерно поджидали водителей и пассажиров раньше обычного, на Ленинском проспекте фиксировали максимальные 10 баллов .

Сегодня петербургские улицы убирают 855 машин спецтехники, а тротуары чистят 905 дворников. Из парков и скверов снег вывозят 274 машины садовников, а ручным трудом там заняты 923 человека.