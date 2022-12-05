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    За воскресенье с улиц Петербурга убрали столько же снега, сколько за все предыдущие дни с ноября

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    5 комментариев
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Только за воскресенье, 4 декабря, с улиц Петербурга вывезли на утилизацию более 1100 кубометров снега. За один день дорожные предприятия собрали столько же снега, сколько до этого за всё время с начала снежного периода.

    Всего за неделю с 28 ноября по 4 декабря с петербургских дорог собрали 1700 кубометров снега, а также 713 кубометров мусора и 720 тонн смёта, сообщает 5 декабря пресс-служба городского комитета по благоустройству. Почти треть от общего объема снега пришлась на воскресенье. На выходных Петербург накрыло циклоном, который принес снегопад. Его пик пришелся на ночь перед рабочей неделей, и к утру понедельника намело почти 5 сантиметров. Пробки закономерно поджидали водителей и пассажиров раньше обычного, на Ленинском проспекте фиксировали максимальные 10 баллов.

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    Сегодня петербургские улицы убирают 855 машин спецтехники, а тротуары чистят 905 дворников. Из парков и скверов снег вывозят 274 машины садовников, а ручным трудом там заняты 923 человека.

    Вопросы по уборке городских улиц можно задавать по телефону круглосуточной дежурной службы комитета: 314-60-13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 5

    СпортивнаяДевушка05 Дек 2022 в 14:03
    О, это невероятное достижение! Это не так просто, как несуществующий снег убирать!
    +0−0
    AEG105 Дек 2022 в 13:28
    Пусть лучше расскажут сколько соли высыпали.
    Новость бы звучала примерно так - " За воскресенье на дороги и тротуары высыпали столько соли, сколько за всю прошлую зиму"
    +0−0
    セルゲイ05 Дек 2022 в 13:12
    Зато на дамбе не убрали. Посыпали все песком с солью. И эта жижа просто залепляет все подряд
    +0−0
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