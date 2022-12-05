Ад на дорогах Петербурга уже начался. На Ленинском 10-балльная пробка, люди выходят из транспорта и идут пешком

Загруженность дорог Петербурга утром 5 декабря достигла «красных» 7 баллов раньше, чем обычно бывает в час пик. Как правило, утренний максимум зимой — 6 баллов.
«Яндекс» сообщает о 10-балльной пробке на Ленинском проспекте к Маршала Жукова, что на 3 балла выше обычного. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» также пишут о заторе на Кронштадтской площади. «Там не работает светофор плюс авария, люди идут пешком уже», — рассказывают в группе. «Я пересела на трамвай, ему удалось прокрасться через площадь. А на Ленинском троллейбусы и автобусы колом стоят... Починили бы скорее светофор», — добавляет в комментариях подписчица Мария.
На «Яндекс.Карте» видно много заторов на КАД, набережных и других магистралях.
Ночью в городе местами прошёл сильный снег, и днём он продолжится. Синоптики предупреждали, что на дорогах будет сложно.