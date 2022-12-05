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    Ад на дорогах Петербурга уже начался. На Ленинском 10-балльная пробка, люди выходят из транспорта и идут пешком

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    9 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга утром 5 декабря достигла «красных» 7 баллов раньше, чем обычно бывает в час пик. Как правило, утренний максимум зимой — 6 баллов.

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    «Яндекс» сообщает о 10-балльной пробке на Ленинском проспекте к Маршала Жукова, что на 3 балла выше обычного. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» также пишут о заторе на Кронштадтской площади. «Там не работает светофор плюс авария, люди идут пешком уже», — рассказывают в группе. «Я пересела на трамвай, ему удалось прокрасться через площадь. А на Ленинском троллейбусы и автобусы колом стоят... Починили бы скорее светофор», — добавляет в комментариях подписчица Мария.

    На «Яндекс.Карте» видно много заторов на КАД, набережных и других магистралях.

    Ночью в городе местами прошёл сильный снег, и днём он продолжится. Синоптики предупреждали, что на дорогах будет сложно.

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    Комментарии 9

    Legend05 Дек 2022 в 09:56
    Скрепный трафик, вы не понимаете
    +1−0
    Софокл Аристархович'05 Дек 2022 в 09:56
    Да ладно вам грызться из-за транспортных услуг и состояния дорог. Главное - реформа состоялась! Как состоялись и "ежегодные покупки" снегоуборочной техники (видимо по 500 - 800 их единиц ежегодно полностью "изнашиваются пользователями")
    +1−0
    Kezevo05 Дек 2022 в 08:50
    Фейк! Все хорошо. Дороги зеленые. Снега нет
    +3−1
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