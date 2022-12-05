Синоптики предупреждают: на дорогах Петербурга будет очень сложно

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 5 декабря местами прошёл сильный снег, днем будет небольшой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днем составит минус 2–4. На дорогах сложная обстановка. По данным «Яндекс.Карт», пробки достигли 6 баллов уже в начале восьмого.

Атмосферный фронт определяет погоду в Петербурге, а значит, снова будет снег.

«Сегодня на погоду Северной столицы продолжит оказывать влияние смещающийся на восток фронтальный раздел. В такой ситуации ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода. Местами пройдёт небольшой снег», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов, атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.



Это типичная температура для начала декабря, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 5 декабря выдалось в 1973 году, минус 14 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7.



Во вторник снова ожидается снег.

