Какой будет новая неделя, рассказал главный синоптик Петербурга

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 5 декабря рассказал о погоде на этой неделе. А заодно — о том, как провёл выходные.



«Зима в Санкт-Петербурге продолжается, пусть и не с первого числа, но город все же принимает красивый вид. Конечно, состояние дорог оставляет желать лучшего, но это к погоде не относится», — отмечает синоптик.

