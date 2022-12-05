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    Какой будет новая неделя, рассказал главный синоптик Петербурга

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    1 комментарий
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 5 декабря рассказал о погоде на этой неделе. А заодно — о том, как провёл выходные.

    «Зима в Санкт-Петербурге продолжается, пусть и не с первого числа, но город все же принимает красивый вид. Конечно, состояние дорог оставляет желать лучшего, но это к погоде не относится», — отмечает синоптик.

    По его словам, антициклон сдвигается на восток, атмосферное давление снижается и в середине недели приблизится к норме. А затем с Балтики придёт циклон, и снегопады ожидаются ежедневно. Сильными они не будут, только небольшими и умеренными. Температура сохранится на уровне минус 2–5 градусов, а по ночам иногда может быть до минус 8–10.

    «В выходные дни открыл сезон на катке, надеюсь, что запасов снега, которые прибавятся за эту неделю, хватит для открытия лыжного сезона в окрестностях Санкт-Петербурга», — добавляет Колесов.

    Напомним, после ночного снегопада в Петербурге на дорогах сложная обстановка. Утром пробки достигли «красных» 7 баллов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 1

    VVvolkov05 Дек 2022 в 11:18
    Гоните вы уже взашей этого горе-синоптика, видно же что наугад лепит свои "прогнозы", может сбудутся а может и нет )))

    Да и такими темпами он скоро начнёт рассказывать как сегодня покaкaл, что покушал....
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