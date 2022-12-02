В поролоне на полке холодильника — лучший способ провести зиму. Смотрите, для кого

Это не трупики, а живые тушканчики. С ними всё хорошо, они себя прекрасно чувствуют, как и должны животные, которые ушли в зимнюю спячку. Ближайшие месяцы им предстоит провести в холодильнике. О своих питомцах рассказывает 2 декабря Московский зоопарк.

Этой морозной осенью тушканчики впервые заснули в естественных условиях — в уличном вольере. Уже после этого их положили в домики, обтянутые поролоном, и перенесли в холодильник, где они обычно зимуют. Дело в том, что в естественных условиях эти грызуны засыпают глубоко под землёй, ниже уровня её промерзания. Они сами роют подходящие тоннели и спальную камеру.

«Обеспечить такие условия очень трудно, но мы нашли выход: тушканчики проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная, комфортная для спячки, температура», — объясняют в зоопарке.

Раньше тушканчиков отправляли в холодильник, когда они становились сонными, но в этом году зоологи решили проверить, смогут ли они заснуть на улице.



«Специалисты уверены, что этот процесс для тушканчиков более комфортный и естественный. После того как зверьки заснули, их взвесили, убедились, что всё хорошо, — и поместили до весны в холодильник. Каждую неделю сотрудники проверяют, всё ли у них хорошо», — отмечается в сообщении.

