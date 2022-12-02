    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    780мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.15eur63.83

    В поролоне на полке холодильника — лучший способ провести зиму. Смотрите, для кого

    2950
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Это не трупики, а живые тушканчики. С ними всё хорошо, они себя прекрасно чувствуют, как и должны животные, которые ушли в зимнюю спячку. Ближайшие месяцы им предстоит провести в холодильнике. О своих питомцах рассказывает 2 декабря Московский зоопарк.

    Этой морозной осенью тушканчики впервые заснули в естественных условиях — в уличном вольере. Уже после этого их положили в домики, обтянутые поролоном, и перенесли в холодильник, где они обычно зимуют. Дело в том, что в естественных условиях эти грызуны засыпают глубоко под землёй, ниже уровня её промерзания. Они сами роют подходящие тоннели и спальную камеру.

    «Обеспечить такие условия очень трудно, но мы нашли выход: тушканчики проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная, комфортная для спячки, температура», — объясняют в зоопарке.

    Раньше тушканчиков отправляли в холодильник, когда они становились сонными, но в этом году зоологи решили проверить, смогут ли они заснуть на улице.

    «Специалисты уверены, что этот процесс для тушканчиков более комфортный и естественный. После того как зверьки заснули, их взвесили, убедились, что всё хорошо, — и поместили до весны в холодильник. Каждую неделю сотрудники проверяют, всё ли у них хорошо», — отмечается в сообщении.

    Тушканчики пополнили длинный список зверей, которые уже ушли в спячку. Это и белогрудые ёжики, и похожие на них (но даже не родственники) мадагаскарские тенреки, и летучие мыши, и конечно, медведи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close