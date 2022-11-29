В комнате для младенца в московской квартире завелись двухцветные кожаны. Будущие родители в шоке

200-я летучая мышь отправилась в спячку в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Для конца ноября это рекордное количество, сообщает 29 ноября зоопарк.

Животное нашли в обычной жилой квартире, точнее сразу двух — самца и самку двухцветного кожана. Они умудрились пробраться в детскую комнату, которую семейная пара подготовила для своего будущего малыша. Хозяева сильно напугались, но их проблему решили примчавшиеся на помощь сотрудники «СпасРезерва», с которыми сотрудничает зоопарк.

«Спасатели не только изъяли непрошеных гостей, но и рассказали хозяевам про летучих мышей, успокоили их, похвалили и доставили питомцев в зоопарк», — отмечается в сообщении.



Сначала в базу внесли самца — под номером 22–0199. А следующий номер, красивый 22–0200, достался самке. Вероятно, это не последние «гости» Центра реабилитации рукокрылых. Обычно горожане «поставляют» их до середины декабря.



«В Центре реабилитации сотрудники откармливают мышей, при необходимости лечат и отправляют в спячку — в холодильники. А весной зверьков выпускают обратно в природу», — пояснили в зоопарке.

