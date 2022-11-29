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    В комнате для младенца в московской квартире завелись двухцветные кожаны. Будущие родители в шоке

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    200-я летучая мышь отправилась в спячку в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Для конца ноября это рекордное количество, сообщает 29 ноября зоопарк.

    Животное нашли в обычной жилой квартире, точнее сразу двух — самца и самку двухцветного кожана. Они умудрились пробраться в детскую комнату, которую семейная пара подготовила для своего будущего малыша. Хозяева сильно напугались, но их проблему решили примчавшиеся на помощь сотрудники «СпасРезерва», с которыми сотрудничает зоопарк.

    «Спасатели не только изъяли непрошеных гостей, но и рассказали хозяевам про летучих мышей, успокоили их, похвалили и доставили питомцев в зоопарк», — отмечается в сообщении.

    Сначала в базу внесли самца — под номером 22–0199. А следующий номер, красивый 22–0200, достался самке. Вероятно, это не последние «гости» Центра реабилитации рукокрылых. Обычно горожане «поставляют» их до середины декабря.

    «В Центре реабилитации сотрудники откармливают мышей, при необходимости лечат и отправляют в спячку — в холодильники. А весной зверьков выпускают обратно в природу», — пояснили в зоопарке.

    В Петербурге летучие мыши тоже залетают в квартиры, хотя чаще селятся на чердаках, в подвалах и даже в трещинах зданий. Что делать, если вы встретите у себя дома такого посетителя, читайте на «Фонтанке».

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