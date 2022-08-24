    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Петербуржец встретил дома летучую мышь, сильно испугался и вызвал полицию

    3717
    5 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Курьёзная заявка поступила минувшей ночью в полицию Василеостровского района Петербурга. Она стала поводом для обращения Росприроднадзора к петербуржцам.

    24 августа около 0:05 житель дома 6 по Вилькицкому бульвару, что на намыве, попросил срочно прислать к нему домой наряд полиции, сообщает «Дорожный инспектор». И цитирует заявку: «В окно залетела летучая мышь. Ведет себя крайне агрессивно. Заявитель очень боится». К приезду полиции животное уже покинуло квартиру.

    Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отмечает, что такие случаи возможны, и напоминает, как действовать. При встрече с рукокрылым:

    • нельзя брать его в руки, кормить или пугать;
    • если животное залетело в дом, наденьте плотные перчатки, дождитесь, когда оно успокоится, накройте полотенцем и посадите в коробку, а затем выпустите на улицу (если на улице тепло, а само животное не ранено);
    • при укусе обработайте рану антисептиком и обратитесь врачу (летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний).

    В Петербурге встречаются как минимум семь видов летучих мышей: двухцветный кожан, нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, ночница Брандта, усатая, прудовая и водяная ночницы. Они активны только в тёплое время года. Не имея гнёзд, они селятся в стволах повреждённых деревьев, в расщелинах коры, а также на чердаках, балконах, в заброшенных строениях (даже в доме Басевича на Петроградской стороне). В поисках убежища могут залетать и в многоэтажные дома, например их знают жители Парнаса.

    Чаще всего летучих мышей можно увидеть в Южно-Приморском парке и в Сергиевке, в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в посёлках Комарово и Серово.

    В 2021 году крошечная летучая мышь прилетела из Лондона в псковскую деревню и там погибла от зубов кошки.

    Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    AlBerkut24 Авг 2022 в 14:06
    Самое главное в своих рекомендациях природнадзор и забыл.
    Не хомячить летучих мышек в сыром виде😉😂😂
    +0−0
    27798270824 Авг 2022 в 13:19
    Храбрый мужик))) настоящий защитник родины)))
    +0−1
    AndrewBarsik24 Авг 2022 в 12:54
    Знамение! Пора выпускать в прокат фильм "Ампир V". А то нынешняя молодежь так никогда и не узнает, кто на самом деле управляет Россией.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close