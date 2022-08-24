Петербуржец встретил дома летучую мышь, сильно испугался и вызвал полицию

24 августа около 0:05 житель дома 6 по Вилькицкому бульвару, что на намыве, попросил срочно прислать к нему домой наряд полиции, сообщает «Дорожный инспектор» . И цитирует заявку: «В окно залетела летучая мышь. Ведет себя крайне агрессивно. Заявитель очень боится». К приезду полиции животное уже покинуло квартиру.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отмечает, что такие случаи возможны, и напоминает, как действовать. При встрече с рукокрылым:

В Петербурге встречаются как минимум семь видов летучих мышей: двухцветный кожан, нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, ночница Брандта, усатая, прудовая и водяная ночницы. Они активны только в тёплое время года. Не имея гнёзд, они селятся в стволах повреждённых деревьев, в расщелинах коры, а также на чердаках, балконах, в заброшенных строениях (даже в доме Басевича на Петроградской стороне). В поисках убежища могут залетать и в многоэтажные дома, например их знают жители Парнаса.



Чаще всего летучих мышей можно увидеть в Южно-Приморском парке и в Сергиевке, в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в посёлках Комарово и Серово.

