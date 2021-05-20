Жители комплекса «Северная Долина» в районе Парнаса в группе « Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург » «ВКонтакте» поделились фотографиями животных, которых они заметили в своих домах. В этом нет ничего необычного, пояснили 20 мая в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Летучие мыши важны для экосистемы города. Гнёзд они не строят, живут в расщелинах коры и в повреждённых деревьях, могут облюбовать заброшенные здания, чердаки, балконы и даже залететь в многоэтажки.

Ещё одна примета уже поздней весны оказалась для петербуржцев почти незаметной. Летучие мыши — ночные животные, и мало кто задумывается о том, что они живут в городе бок о бок с людьми.

Рукокрылые просыпаются после зимней спячки обычно именно в мае. Точнее, спячка у них не совсем зимняя: они проводят в ней от шести до восьми месяцев. В состоянии анабиоза температура тела у них понижается почти до нуля градусов, поэтому просыпаясь летучие мыши дрожат: сокращение мышц позволяет быстро повысить температуру. На днях реабилитационный центр Московского зоопарка выпустил на волю сорок летучих мышей. Рукокрылые обладают не только хорошим зрением, но и ультразвуковой эхолокацией: они улавливают собственные звуки, отражаемые от предметов.



Если рукокрылое залетело в дом, надо надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится, и накрыть полотенцем. Затем посадить в коробку и выпустить на улицу — если животное не ранено, а погода тёплая. Пугать, брать на руки и кормить их нельзя. «Помните, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу», — отмечают зоологи.



В Санкт-Петербурге можно встретить как минимум семь видов летучих мышей: ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан. Чаще всего их можно встретить в парке Сергиевка и Южно-Приморском парке, в Лисьем Носу, на Дудергофских высотах, в посёлках Комарово и Серово.

