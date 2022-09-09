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    Загляните на балкон. В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с летучими мышами

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    С сентября по октябрь летучие мыши находятся в поиске укрытий для зимовки. В городских условиях в качестве спальных мест они выбирают трещины и швы домов, чердаки, балконы и подвалы.

    «Чтобы перезимовать, рукокрылые ищут укрытие с высокой влажностью, в котором бы не было сквозняков, а температура воздуха не опускалась ниже нуля», — рассказали 9 сентября в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

    В ведомстве напомнили, что, если животное залетело на балкон, в квартиру или подъезд дома, его нельзя пугать, брать в руки или кормить. Нужно надеть плотные перчатки, дождаться, когда «гость» успокоится, и накрыть его полотенцем. Затем посадить в коробку и, если летучая мышь не ранена, выпустить на улицу.

    Рукокрылые могут быть переносчиками заболеваний, при укусе стоит обработать рану антисептиком и обратиться к медикам.

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