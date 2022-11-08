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    Больше не ходите за нами в туман. В России открыт сезон спячки

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    Фото: Московский зоопарк
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    Если вы в последние дни усиленно питаетесь и больше обычного хотите спать, стоит задуматься. Именно так вели себя белогрудые ежи из Московского зоопарка перед тем, как залечь в долгий сон. Сейчас они уже уснули и тем самым открыли сезон зимней спячки.

    «Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35 % своей массы», — сообщает зоопарк в своих соцсетях 8 ноября.

    Ёжики спят в ямках, которые сами готовят для себя — выстилают сухой травой и листьями. Часто несколько лет используют один и тот же домик, как и ежи обыкновенные.

    Зимняя спячка у белогрудых ежей настоящая, то есть тело у них охлаждается до 1,8 градусов, дышат всего раз в минуту, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20–60 ударов в минуту, метаболизм замедляется.

    А весной, обычно в апреле, они просыпаются и почти сразу начинают искать себе пару — чтобы продолжать свой род.

    Фото: Московский зоопарк

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