Больше не ходите за нами в туман. В России открыт сезон спячки

Если вы в последние дни усиленно питаетесь и больше обычного хотите спать, стоит задуматься. Именно так вели себя белогрудые ежи из Московского зоопарка перед тем, как залечь в долгий сон. Сейчас они уже уснули и тем самым открыли сезон зимней спячки.



«Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные. Жирок необходим ежам, чтобы пережить зиму, потому что к весне они могут потерять до 35 % своей массы», — сообщает зоопарк в своих соцсетях 8 ноября.

