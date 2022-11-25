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    Животные, которых можно принять за ежей, ушли в спячку

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    Узнать температуру воздуха за окном можно не только с помощью термометра, но и по поведению мадагаскарских тенреков. Животные, напоминающие обыкновенных ежей, уходят в спячку, когда на улице 16–18 градусов. Для них это означает, что пришла зима. О зверьках 25 ноября рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка. Оказывается, что в условиях зверинца зоологи специально опускают температуру в помещении — таким способом им создают мадагаскарскую зиму.

    Московский зоопарк

    «Зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха и предоставят обильное питание. Как в природе», — рассказали там.

    Тенреки хотя и похожи на ежей, но не имеют с ними даже родственных связей. Животные относятся к отряду афросорициды, некоторые из представителей которого напоминают землероек, выдр и выхухолей.

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