Животные, которых можно принять за ежей, ушли в спячку

Узнать температуру воздуха за окном можно не только с помощью термометра, но и по поведению мадагаскарских тенреков. Животные, напоминающие обыкновенных ежей, уходят в спячку, когда на улице 16–18 градусов. Для них это означает, что пришла зима. О зверьках 25 ноября рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка. Оказывается, что в условиях зверинца зоологи специально опускают температуру в помещении — таким способом им создают мадагаскарскую зиму.
Московский зоопарк
«Зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха и предоставят обильное питание. Как в природе», — рассказали там.
Тенреки хотя и похожи на ежей, но не имеют с ними даже родственных связей. Животные относятся к отряду афросорициды, некоторые из представителей которого напоминают землероек, выдр и выхухолей.