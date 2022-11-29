Мобилизованного петербуржца, который добивается АГС, забирают в военную часть в Каменке

Мобилизованного петербуржца Кирилла Березина, который добивается альтернативной гражданской службы, вечером 29 ноября, после суда, где он отстаивал свое право на АГС, забирают в воинскую часть в Каменке. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Березина Никифор Иванов.



адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин Фото: Адвокат Никифор Иванов Поделиться Поделиться





«После суда Кирилл со мной поехал переодеваться домой. После этого мы направились в сторону воинской части, которая расположена на Васильевском острове. По дороге Кириллу стало плохо, и они с подругой свернули в медицинское учреждение, которое находилось поблизости. Я в это время направился в военный следственный отдел по петербургскому гарнизону. Там я получил ответ на наше заявление, которое мы подавали, когда Кирилл только-только приехал», — рассказал адвокат.



После того как Березину была оказана медпомощь, он приехал в воинскую часть на Васильевском острове. «Там ему сказали, что за ним едут из комендатуры, что его сейчас будут отвозить в Каменку», — пояснил адвокат, который приехал в часть сразу же, как подзащитный известил его о происходящем.



«Я сейчас рядом с ним нахожусь. Подошли молодые люди, представители военной полиции и комендатуры. Они приехали из Каменки. Я отдал им свой адвокатский ордер и объяснил, что у него есть адвокаты: если с ним будут происходить какие-либо процессуальные или следственные действия, то без меня, пожалуйста, ничего не проводить. Они приняли. Вот сейчас Кирилл будет погружен в автомобиль и в сопровождении военной полиции будет направлен в воинскую часть в Каменке. Куда дальше из воинской части его будут направлять, я не знаю. Я очень надеюсь, что никуда, потому что завтра утром я планирую быть в Каменке», — добавил Иванов.



Ранее днем городской суд отказал Березину в удовлетворении апелляционной жалобы, в рамках которой молодой человек добивался отмены своей мобилизации и замены ее на альтернативную гражданскую службу. По ходатайству ответчика, представителя военкомата Невского района, суд закрыл процесс.