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    Мобилизация

    Мобилизованного петербуржца, который добивается АГС, забирают в военную часть в Каменке

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    Мобилизованного петербуржца Кирилла Березина, который добивается альтернативной гражданской службы, вечером 29 ноября, после суда, где он отстаивал свое право на АГС, забирают в воинскую часть в Каменке. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат Березина Никифор Иванов.

    адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин
    адвокат Никифор Иванов и Кирилл БерезинФото: Адвокат Никифор Иванов
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    «После суда Кирилл со мной поехал переодеваться домой. После этого мы направились в сторону воинской части, которая расположена на Васильевском острове. По дороге Кириллу стало плохо, и они с подругой свернули в медицинское учреждение, которое находилось поблизости. Я в это время направился в военный следственный отдел по петербургскому гарнизону. Там я получил ответ на наше заявление, которое мы подавали, когда Кирилл только-только приехал», — рассказал адвокат.

    После того как Березину была оказана медпомощь, он приехал в воинскую часть на Васильевском острове. «Там ему сказали, что за ним едут из комендатуры, что его сейчас будут отвозить в Каменку», — пояснил адвокат, который приехал в часть сразу же, как подзащитный известил его о происходящем.

    «Я сейчас рядом с ним нахожусь. Подошли молодые люди, представители военной полиции и комендатуры. Они приехали из Каменки. Я отдал им свой адвокатский ордер и объяснил, что у него есть адвокаты: если с ним будут происходить какие-либо процессуальные или следственные действия, то без меня, пожалуйста, ничего не проводить. Они приняли. Вот сейчас Кирилл будет погружен в автомобиль и в сопровождении военной полиции будет направлен в воинскую часть в Каменке. Куда дальше из воинской части его будут направлять, я не знаю. Я очень надеюсь, что никуда, потому что завтра утром я планирую быть в Каменке», — добавил Иванов.

    Ранее днем городской суд отказал Березину в удовлетворении апелляционной жалобы, в рамках которой молодой человек добивался отмены своей мобилизации и замены ее на альтернативную гражданскую службу. По ходатайству ответчика, представителя военкомата Невского района, суд закрыл процесс.

    адвокат Никифор Иванов и Кирилл Березин
    адвокат Никифор Иванов и Кирилл БерезинФото: Адвокат Никифор Иванов

    В октябре Невский районный суд отказался отменить мобилизацию Березина. В конце сентября молодой человек получил повестку и явился в военкомат. В тот же день он был призван. В военной части истец, который является глубоко верующим и по своим взглядам не может брать в руки оружие, подал рапорт об альтернативной гражданской службе. Рапорт не был рассмотрен. Адвокат Березина Никифор Иванов полагает, что, таким образом, были нарушены конституционные права его подзащитного.

    Ранее «Фонтанка» публиковала рассказ Кирилла об обстоятельствах, при которых он был мобилизован, покинул военную часть, вернулся в Петербург из палаточного лагеря в Белгородской области на такси и написал явку с повинной.

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    Комментарии 7

    26609791529 Ноя 2022 в 21:13
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